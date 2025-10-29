Посольство во Франции возмутилось обвинениями французских СМИ в адрес России

Посольство РФ во Франции возмутилось обвинениями французских СМИ в адрес России

Посольство РФ во Франции возмутилось публикациями французских СМИ с бездоказательными обвинениями в причастности России к осквернению мемориала жертвам Холокоста в Париже в 2024 году. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Telegram.

«С большим возмущением ознакомились с серией антироссийских пасквилей во французских СМИ, в частности в изданиях Le Figaro, Le Monde, Le Parisien, France Info, Mediapart, с голословными утверждениями о причастности России к осквернению мемориала Холокоста в Париже в мае 2024 года», — сказано в тексте.

В посольстве подчеркнули, что обвинения в осквернении мемориала должны быть подкреплены доказательствами, в противном случае они лишь «бросают тень» на тех, кто их озвучивает. В дипмиссии также выразили сожаление, что для французских медиа стали обыденностью утверждения об ответственности России «едва ли не за все беды».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Франции следует подкрепить достоверными доказательствами обвинения в адрес России в осквернении мемориала жертвам Холокоста.

В июне во Франции были задержаны трое граждан Сербии по делу о вандализме в отношении еврейских объектов, включая мемориал жертвам Холокоста. Подозреваемых задержали, когда они пытались выехать за пределы страны.