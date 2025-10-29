Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:07, 29 октября 2025Мир

Премьер Словакии отказал Украине в финансовых гарантиях

Премьер Словакии Фицо отказался подписывать финансовые гарантии для Украины
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался подписывать финансовые гарантии для Украины, которые могли быть направлены на финансирование ее военных расходов. Об этом политик заявил на пресс-конференции после заседания правительства, которая транслировалась на странице кабмина в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы не будем никому ничего давать, как я уже публично объявил, и я к этому буду инициировать созыв внеочередного заседания парламента, я не подпишу никакой гарантии для финансирования Украины», — подчеркнул он.

По его словам, Словакия «ни центом» не будет участвовать в финансировании военных расходов Киева.

Ранее Венгрия захотела создать в Европейском союзе (ЕС) альянс, скептически настроенный по отношению к Украине. По словам советника премьер-министра Венгрии Балажа Орбана, сам глава венгерского правительства Виктор Орбан стремится объединиться с избранным премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и премьером Словакии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Способность ВСУ отстоять Купянск оценили

    Ведущий Первого канала назвал условие исчезновения русофобии в мире

    Радиостанция Судного дня неожиданно вышла в эфир с загадочным словом

    В США оценили финансовые потери из-за шатдауна

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Появились подробности о деле Аглаи Тарасовой

    Решена судьба принадлежащего экс-чиновнику имущества на десятки миллионов рублей

    Мужчина быстро постарел в 35 лет из-за простой и неочевидной болезни

    Звездные друзья бросили Романа Попова на фоне тяжелой болезни

    Министр обороны Бельгии ответил на призывы не опасаться Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости