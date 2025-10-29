Премьер Словакии Фицо отказался подписывать финансовые гарантии для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался подписывать финансовые гарантии для Украины, которые могли быть направлены на финансирование ее военных расходов. Об этом политик заявил на пресс-конференции после заседания правительства, которая транслировалась на странице кабмина в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы не будем никому ничего давать, как я уже публично объявил, и я к этому буду инициировать созыв внеочередного заседания парламента, я не подпишу никакой гарантии для финансирования Украины», — подчеркнул он.

По его словам, Словакия «ни центом» не будет участвовать в финансировании военных расходов Киева.

Ранее Венгрия захотела создать в Европейском союзе (ЕС) альянс, скептически настроенный по отношению к Украине. По словам советника премьер-министра Венгрии Балажа Орбана, сам глава венгерского правительства Виктор Орбан стремится объединиться с избранным премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и премьером Словакии.