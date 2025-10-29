Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:03, 29 октября 2025Наука и техника

Путин назвал преимущества «Буревестника»

Путин: Реактор ракеты «Буревестник» запускается за минуты
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Реактор крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник» можно запустить за «минуты и секунды». Преимущества ракеты назвал президент России Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.

Также глава государства отметил, что силовая установка «Буревестника» при сопоставимой с агрегатом атомной подлодки мощности в тысячу раз меньше.

По словам Путина, создание «Буревестника» — это прорыв не только в области обороноспособности России, но и в науке.

Материалы по теме:
«Не совсем то, что хотелось» Как в СССР создали легендарный Ту-95, который мог сбросить на США атомную бомбу
«Не совсем то, что хотелось»Как в СССР создали легендарный Ту-95, который мог сбросить на США атомную бомбу
12 июня 2024
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024

Ранее в октябре президент заявил, что испытания ракеты с ядерной энергетической установкой успешно завершены. Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Путину, что «Буревестник» показал высокие результаты по обходу средств противовоздушной обороны. В ходе полета ракета выполнила все заданные вертикальные и горизонтальные маневры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия готова показать миру окружение ВСУ в Купянске и Красноармейске. Путин предложил приостановить там бои ради приезда СМИ

    Технологии «Буревестника» применили в космических программах

    Россиянам назвали необходимые в холодное время года продукты

    Япония отказала Трампу в вопросе о российском газе

    На российском кладбище разгромили могилы участников СВО

    Москвичам рассказали о последних теплых днях

    Московских пенсионеров научат блогерству

    Сбивший насмерть детей в российском городе военный арестован

    Вице-президент США оценил смену гардероба Зеленского

    В России раскрыли последствие блокировки звонков в WhatsApp

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости