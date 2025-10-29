«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение после заявления Путина о «Посейдоне»

Радиостанция УВБ-76 передала сообщение со словом «тормомозг»

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня» или «Жужжалка», передала новое закодированное сообщение. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В среду, 29 октября, в 18:38 по московскому времени в эфире прозвучало слово «тормомозг». Перед этим президент России Владимир Путин заявил об испытаниях беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон».

Глава государства сообщил, что оно было проведено 28 октября. Он назвал проверку возможностей аппарата огромным успехом и уточнил, что при испытаниях удалось запустить атомную энергетическую установку.