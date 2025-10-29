Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
23:18, 29 октября 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение после заявления Путина о «Посейдоне»

Радиостанция УВБ-76 передала сообщение со словом «тормомозг»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benjamin Clapp / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня» или «Жужжалка», передала новое закодированное сообщение. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В среду, 29 октября, в 18:38 по московскому времени в эфире прозвучало слово «тормомозг». Перед этим президент России Владимир Путин заявил об испытаниях беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон».

Глава государства сообщил, что оно было проведено 28 октября. Он назвал проверку возможностей аппарата огромным успехом и уточнил, что при испытаниях удалось запустить атомную энергетическую установку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев прокомментировал предложение испытать «Посейдон» на Бельгии

    Мошенники начали использовать дистанционный обыск для обмана россиян

    «Адская боль». 167 россиян заразили гепатитом в онкоцентре. Очаг в кабинете КТ скрывали месяцами, через него прошли тысячи людей

    Российских военных заметили на северной окраине Красноармейска и сделали один вывод

    На Украине предупредили о грядущем массированном ударе

    Губерниев объяснил необходимость трансляции Олимпиады

    Раскрыта разница в планах России, Украины и Запада

    Киев частично остался без света

    Во Франции у пенсионеров похитили украшения на сумму более полумиллиона евро

    В Конгрессе США назвали виновного в ухудшении отношений с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости