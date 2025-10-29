Россия
13:15, 29 октября 2025Россия

Роспотребнадзор заявил об усугублении ситуации с холерой на Гаити после урагана «Мелисса»

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Ситуация с холерой на Гаити усугубилась из-за урагана «Мелисса», обрушившегося на страны Карибского бассейна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что на Гаити продолжается регистрация случаев холеры. Там с начала года выявили более 5,3 тысячи случаев заражения. При этом вспышка заболевания продолжается с 2022 года.

«В России эпидемиологическая ситуация по холере остается стабильной и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. Риск распространения заболевания отсутствует», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что гражданам при планировании поездок за границу нужно уточнять эпидемиологическую обстановку у туроператоров или в территориальных органах ведомства.

Ранее глава Роспотребнадзора (РПН) Анна Попова заявила, что рисков распространения лихорадки чикунгунья в России нет. По ее словам, территория страны не входит в ареал переносчика заболевания — комаров.

