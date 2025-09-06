Россия
В России оценили риск распространения лихорадки чикунгунья

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Рисков распространения лихорадки чикунгунья в России нет. Об этом заявила в кулуарах Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора (РПН) Анна Попова, передает РИА Новости.

Она пояснила, что территория России не входит в ареал переносчика заболевания — комаров. «Угроз распространения внутри страны на сегодняшний день нет», — указала Попова.

Вместе с тем глава РПН отметила высокие показатели заболеваемости в ряде азиатских государств. С определенными рисками могут столкнуться и россияне при посещении этих стран, отметила она.

Ранее в сентябре стало известно о вспышке холеры в Турции. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко не исключил, что власти страны могут скрывать ее реальные масштабы.

