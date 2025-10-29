Россияне согласились переплатить за один фактор при покупке жилья

РОКВУЛ: 25 % россиян готовы переплатить за жилье с шумоизоляцией

Многие россияне готовы значительно переплатить за жилье, имеющее дополнительную защиту от шума. Об этом говорится в исследовании компании РОКВУЛ, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Четверть респондентов согласна заплатить более чем на 20 процентов больше стоимости жилья при наличии звукоизоляции, еще 18 процентов — на 10 процентов больше, 8 процентов — на 15 процентов, 5 процентов — до 20 процентов. Оставшиеся 44 процента не готовы переплачивать.

Большинство (36 процентов) назвали главным источником раздражающего шума соседей разговоры, музыку и бытовые звуки. На втором месте оказался уличный шум от транспорта и строек (14 процентов), на третьем — звуки от лифтов и инженерных систем (11 процентов), бытовой техники (11 процентов) и членов семьи (8 процентов). 20 процентов респондентов заявили, что шум им никогда не мешает.

При этом наличие шума не является главным фактором при выборе жилья. 51 процент россиян в первую очередь обращают внимание на расположение и транспортную доступность, 39 процентов — на репутацию застройщика, 38 процентов — на площадь и планировку, столько же — на шум. Еще для 34 процентов важнее всего инфраструктура, а для 27 процентов — безопасность.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев назвал лучший способ навсегда избавиться от шума соседей. Он посоветовал звукоизолировать квартиру.