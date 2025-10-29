Экономика
11:07, 29 октября 2025Экономика

Раскрыт лучший способ навсегда избавиться от шума соседей

Бизнесмен Васильев: Гипсоволокнистые листы помогут избавиться от шума соседей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Freepik

Навсегда избавить от шума соседей помогут гипсоволокнистые листы, способные обеспечить хорошую звукоизоляцию квартиры. Лучший способ заглушить посторонние звуки назвал строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, дополнительный звукоизолирующий слой на стене из каркасной конструкции с использованием гипсоволокнистых листов в сочетании с минеральной ватой снизит уровень шума на 14–18 децибел. Монтаж обойдется в 2,5-3 тысячи рублей за квадратный метр, включая работы и стоимость материалов. Васильев отметил, что есть и более бюджетные решения без каркаса, однако их эффективность будет значительно ниже.

Бизнесмен рекомендовал уделить особое внимание подготовке к монтажу. Перед началом работ следует тщательно проверить стены на наличие щелей и трещин — зачастую они являются одной из главных причин проникновения шума в жилье. Герметизация таких отверстий акустическим силиконом значительно улучшит ситуацию и без звукоизоляции.

Васильев также подчеркнул, что ударные шумы (топот, падающие предметы) представляют особую проблему. Лучшим решением будет установка «плавающего» пола в квартире соседей. В качестве альтернативы можно разместить в собственном жилье больше толстых ковров или поставить пробковый пол.

Ранее юрист Дмитрий Кваша напомнил россиянам, что шумящих по ночам соседей можно привлечь к административной ответственности. Пожаловаться на нарушителей следует участковому или в Роспотребнадзор.

