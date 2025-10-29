Раскрыт лучший способ навсегда избавиться от шума соседей

Навсегда избавить от шума соседей помогут гипсоволокнистые листы, способные обеспечить хорошую звукоизоляцию квартиры. Лучший способ заглушить посторонние звуки назвал строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, дополнительный звукоизолирующий слой на стене из каркасной конструкции с использованием гипсоволокнистых листов в сочетании с минеральной ватой снизит уровень шума на 14–18 децибел. Монтаж обойдется в 2,5-3 тысячи рублей за квадратный метр, включая работы и стоимость материалов. Васильев отметил, что есть и более бюджетные решения без каркаса, однако их эффективность будет значительно ниже.
Бизнесмен рекомендовал уделить особое внимание подготовке к монтажу. Перед началом работ следует тщательно проверить стены на наличие щелей и трещин — зачастую они являются одной из главных причин проникновения шума в жилье. Герметизация таких отверстий акустическим силиконом значительно улучшит ситуацию и без звукоизоляции.
Васильев также подчеркнул, что ударные шумы (топот, падающие предметы) представляют особую проблему. Лучшим решением будет установка «плавающего» пола в квартире соседей. В качестве альтернативы можно разместить в собственном жилье больше толстых ковров или поставить пробковый пол.
Ранее юрист Дмитрий Кваша напомнил россиянам, что шумящих по ночам соседей можно привлечь к административной ответственности. Пожаловаться на нарушителей следует участковому или в Роспотребнадзор.