23:28, 27 октября 2025Экономика

Россиян научили бороться с шумящими по ночам соседями

Юрист Кваша: На шумящих по ночам соседей можно пожаловаться в Роспотребнадзор
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Шумящих ночью соседей можно привлечь к административной ответственности. Бороться с ними россиян научил юрист Дмитрий Кваша в разговоре с News.ru.

Специалист в первую очередь порекомендовал попробовать решить вопрос мирно, поговорив с нарушителями порядка. В случае, если те отказываются вести себя тише, он посоветовал сделать аудио- или видеофиксацию шума, а также вызвать полицию — на месте сотрудники зафиксируют административное правонарушение.

Кваша подчеркнул, что нарушением является и ситуация, когда соседи шумят днем и уровень шума составляет выше допустимых 40-50 децибел. Он также призвал зафиксировать факт нарушения и пожаловаться участковому, чтобы тот провел профилактическую беседу. При повторных нарушениях на соседей будет составлен протокол, напомнил он. «Можно также пожаловаться в Роспотребнадзор, они обязаны провести замеры уровня шума. Это будет доказательством для обращения в суд, чтобы обязать соседей не шуметь больше никогда», — заключил юрист.

Ранее россиянам назвали способ привлечь к уголовной ответственности соседа, который забивает мусоропровод негабаритным мусором.

