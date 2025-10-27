Россиянам назвали способ наказать забивающего мусоропровод соседа

Юрист Некрасов: Чтобы наказать забивающего мусоропровод соседа, обратитесь в УК

Соседей, которые выбрасывают негабаритный мусор в мусоропровод, могут привлечь к уголовной ответственности. Способ наказать их россиянам назвал адвокат Андрей Некрасов в разговоре с News.ru.

По словам юриста, чтобы добиться наказания для соседей, необходимо обратиться в управляющую компанию (УК). Ее сотрудник составит акт с привлечением свидетелей-заявителей, после получения которого можно будет пожаловаться на нарушение в правоохранительные органы. «В принципе, это уголовная статья. Намеренно портить какое-либо имущество в многоквартирном доме нельзя. Такие случаи редки, но если надавить на "управляшку", привлечь нарушителя можно», — поделился информацией Некрасов. Он также подчеркнул, что УК отвечает в том числе за прочистку и мытье трубопровода, как и за все остальное имущество в многоквартирном доме, так что именно коммунальщики обязаны следить за надлежащим состояние объекта.

Ранее жильцы дома на северо-востоке Москвы пожаловались на выбрасывающего фекалии из окна дома соседа.