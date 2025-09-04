Экономика
01:11, 5 сентября 2025Экономика

Москвичи пожаловались на выбрасывающего фекалии из окна соседа

На северо-востоке Москвы пожаловались на бросающего фекалии из окна дома соседа
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Москва М125»

Жильцы одного из домов на северо-востоке Москвы пожаловались на соседа, который регулярно выбрасывает свои фекалии из окна во двор. Внимание на ситуацию в столице обратил Telegram-канал «Москва М125».

Проблемный сосед завелся в доме, расположенном на улице Константинова, 5. По словам одной из жительниц, отходы жизнедеятельности засоряют двор ежедневно, а обращения в разные инстанции не приносят результата. «И что делать? Это ведь происходит каждый день. Обращались и в Роспотребнадзор, и обращение жильцы писали — результата все равно никакого нет. Мы на дворников ни в коем случае не жалуемся, у нас замечательно работают ребята и они это убирают», — посетовала женщина.

Ранее жильцы дома в Гольяново пожаловались на соседей, которые выливают из окон своей квартиры мочу во двор.

