Москвичи пожаловались на выбрасывающего фекалии из окна соседа

На северо-востоке Москвы пожаловались на бросающего фекалии из окна дома соседа

Жильцы одного из домов на северо-востоке Москвы пожаловались на соседа, который регулярно выбрасывает свои фекалии из окна во двор. Внимание на ситуацию в столице обратил Telegram-канал «Москва М125».

Проблемный сосед завелся в доме, расположенном на улице Константинова, 5. По словам одной из жительниц, отходы жизнедеятельности засоряют двор ежедневно, а обращения в разные инстанции не приносят результата. «И что делать? Это ведь происходит каждый день. Обращались и в Роспотребнадзор, и обращение жильцы писали — результата все равно никакого нет. Мы на дворников ни в коем случае не жалуемся, у нас замечательно работают ребята и они это убирают», — посетовала женщина.

Ранее жильцы дома в Гольяново пожаловались на соседей, которые выливают из окон своей квартиры мочу во двор.