08:54, 29 октября 2025

Российские военные стали реже получать ранения на одном из направлений

Бойцы ВС России стали реже получать ранения на константиновском направлении
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие начали реже получать ранения на одном из участков фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил военнослужащий с позывным Орин, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о константиновском направлении. Причиной этого стало бегство Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Группа эвакуации идет вместе со штурмовиками. Пулевых ранений сейчас как таковых нет, потому что быстро убегают они (бойцы ВСУ)», — объяснил Орин.

Ранее стало известно о начале захода армии России на границы Константиновки. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.

