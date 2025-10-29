Российские военные стали реже получать ранения на одном из направлений

Российские военнослужащие начали реже получать ранения на одном из участков фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил военнослужащий с позывным Орин, передает РИА Новости.
По его словам, речь идет о константиновском направлении. Причиной этого стало бегство Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Группа эвакуации идет вместе со штурмовиками. Пулевых ранений сейчас как таковых нет, потому что быстро убегают они (бойцы ВСУ)», — объяснил Орин.
Ранее стало известно о начале захода армии России на границы Константиновки. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.