Российские военные стали реже получать ранения на одном из направлений

Бойцы ВС России стали реже получать ранения на константиновском направлении

Российские военнослужащие начали реже получать ранения на одном из участков фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил военнослужащий с позывным Орин, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о константиновском направлении. Причиной этого стало бегство Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Группа эвакуации идет вместе со штурмовиками. Пулевых ранений сейчас как таковых нет, потому что быстро убегают они (бойцы ВСУ)», — объяснил Орин.

Ранее стало известно о начале захода армии России на границы Константиновки. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.