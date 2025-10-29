Бывший СССР
13:12, 29 октября 2025

Российские войска перерезали основную трассу на Красноармейск

Deep State: ВС России перерезали основную трассу на Покровск из Павлограда
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России перерезали основную трассу на Красноармейск (украинское название — Покровск) из города Павлоград. Об этом сообщает украинский аналитический портал Deep State в Telegram-канале.

«Ситуация в Покровске на грани критической и продолжает ухудшаться до того момента, что исправить все может быть уже поздно», — сказано в публикации.

Отмечается также, что в городе находится несколько сотен российских военнослужащих. ВС России систематически наносят удары по позициям и логистике украинских бойцов. Армия России зашла в Красноармейск 25 июля 2025 года.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины на подступах к Красноармейску.

