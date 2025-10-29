В Минобороны доложили о ликвидации группы диверсантов ВСУ на подступах к Красноармейску

Российские военнослужащие ликвидировали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к Красноармейску. Об этом доложили в Минобороны, передает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что украинские бойцы хотели проникнуть в тыл к подразделениям группировки войск «Центр».

В Минобороны России отметили, что украинская ДРГ была разделена на несколько подгрупп, которые были выявлены операторами разведывательных дронов соединения на пути подхода к позициям подразделений группировки.

Узнав о маршрутах передвижения подгрупп ВСУ, операторы беспилотников с системой сброса боеприпасов уничтожили все выявленные цели противника, добавили в российском оборонном ведомстве.

