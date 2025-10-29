Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:00, 29 октября 2025Россия

В Минобороны доложили о ликвидации группы диверсантов ВСУ на подступах к Красноармейску

Минобороны: Военные России ликвидировали ДРГ ВСУ на подступах к Красноармейску
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие ликвидировали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к Красноармейску. Об этом доложили в Минобороны, передает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что украинские бойцы хотели проникнуть в тыл к подразделениям группировки войск «Центр».

В Минобороны России отметили, что украинская ДРГ была разделена на несколько подгрупп, которые были выявлены операторами разведывательных дронов соединения на пути подхода к позициям подразделений группировки.

Узнав о маршрутах передвижения подгрупп ВСУ, операторы беспилотников с системой сброса боеприпасов уничтожили все выявленные цели противника, добавили в российском оборонном ведомстве.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 100 украинских беспилотников над 13 регионами России за минувшую ночь.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «К нам станут перебегать украинские генералы». В России заявили о начале «эпидемии котлов» у ВСУ

    Медведчук назвал Зеленскому способ спасти бойцов ВСУ в котлах

    Туристов попросили одеваться скромнее в Таиланде

    Появились подробности о найденном в квартире российского людоеда теле

    В России объявили в международный розыск основательницу «Медузы»

    Орбан изложил свое видение мира и стабильности в Европе

    В Кремле анонсировали встречу Путина с бойцами СВО

    В Госдуме раскритиковали извинения губернатора Запорожья перед курянами

    Раскрыт способ «Буревестника» обойти «Золотой купол» США

    Трамп подпишет указ против «дурацкой электропроводки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости