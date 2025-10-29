Экономика
11:50, 29 октября 2025Экономика

Силуанов высказался о влиянии бюджета на снижение ключевой ставки

Силуанов: Бюджетными мерами создано пространство для снижения ключевой ставки ЦБ
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Минфине надеются, что бюджетной политикой в РФ было создано пространство для снижения ключевой ставки Банка России в будущем году. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, которого цитирует ТАСС.

«Будем уточнять при необходимости», — сказал в этой связи министр.

Объявив 24 октября о снижении ключевой ставки до 16,5 процента, Центробанк (ЦБ) при этом ухудшил ряд прогнозных показателей, в том числе повысив уровень средней ставки в 2026 году с 12-13 до 13-15 процентов.

В пресс-релизе регулятора также говорилось, что ЦБ исходит из того, что дезинфляционное влияние бюджета 2025 года будет существенно меньше, чем ожидалось ранее, но на среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению темпов роста цен.

