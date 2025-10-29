Силовые структуры
Сорван подрыв транспортного объекта в российском регионе

На Ставрополье задержали мужчину, планировавшего подорвать транспортный объект
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали 45-летнего мужчину, планировавшего подорвать транспортный объект. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, житель Георгиевска вышел на связь с представителем украинской террористической организации и по его указанию вел съемку транспортной инфраструктуры на территории региона, чтобы после устроить подрыв.

В октябре он приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и спрятал их в тайник, мужчину поймали, когда он отправился на выполнение задания.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Фигуранту также грозит статья о госизмене. Он взят под стражу.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержан 19-летний юноша, планировавший подорвать машину сотрудника МВД.

