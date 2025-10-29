Экономика
18:30, 29 октября 2025Экономика

Ценам на нефть и другие ресурсы предсказали обрушение

ВБ: Цены на сырьевые товары достигнут шестилетнего минимума в 2026 году
Кирилл Луцюк

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В 2026 году мировые цены на сырьевые товары рухнут до самого низкого за последние шесть лет уровня. Об этом говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) «Перспективы товарных рынков».

Причинами такой динамики станут как слабость мировой экономики, так и растущий избыток нефти. Еще один фактор — сохраняющаяся политическая неопределенность. Авторы доклада полагают, что в 2026 году глобальный избыток нефти вырастет на 65 процентов относительно последнего максимума, имевшего место в 2020 году. В то же время спрос на нефть растет куда медленнее. Сказываются как усиливающаяся популярность гибридных автомобилей и электрокаров, так и стагнация потребления нефти в Китае. ВБ прогнозирует, что средняя цена на нефть марки Brent снизится со среднего значения в 68 долларов в 2025-м до 60 долларов в 2026 году. В целом снижение цен на энергоносители в 2025 году составит 12 процентов, а в 2026-м — еще 10 процентов. Кроме того, будет наблюдаться удешевление продуктов питания.

Что касается золота, которое вышло в 2025 году на очередные максимумы, то в 2026 году ему предсказывают еще пятипроцентное подорожание. На восемь процентов в следующем году подорожает серебро.

Впрочем, Всемирный банк не исключает, что геополитическая напряженность и конфликты могут привести к росту цен на нефть. Не исключено также, что из-за экстремальных погодных условий окажется нарушено сельскохозяйственное производство и вырастет спрос на электроэнергию для отопления и охлаждения. Это, в свою очередь, усилит давление на цены на продукты питания и энергоносители. Еще два фактора — это быстрое развитие искусственного интеллекта и растущий спрос на электроэнергию для центров обработки данных. Они могут стать причиной роста цен на энергоносители, а также алюминий и медь.

В конце минувшей недели цены на нефть выросли более чем на четыре процента после того, как США объявили о санкциях против российских нефтяных компаний. В частности, Brent подорожала на 2,7 доллара, а West Texas Intermediate — на 2,56 доллара.

