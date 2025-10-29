Россия
11:31, 29 октября 2025Россия

Тучный россиянин пять дней не мог выбраться из ванной

В Новосибирске спасли мужчину, который пять дней не мог выбраться из ванной
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Новосибирске спасли застрявшего в ванной комнате мужчину. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram.

По неназванной причине россиянин не смог покинуть помещение после водных процедур — вероятно, он упал. После этого он пролежал в ванной пять дней, после чего горожанина передали врачам.

По информации издания, за проведенное в ванной время тело мужчины затекло, у него появились пролежни. Других сведений о его состоянии после спасения не приводится.

Ранее в Алтайском крае был привлечен к ответственности мужчина, угрожавший жене из-за лишнего веса. Кроме того, россиянина не устроила неспособность спутницы родить ему десятого ребенка. Знакомые семьи рассказали, что супруги состоят «в какой-то секте».

