Тучный россиянин пять дней не мог выбраться из ванной

В Новосибирске спасли застрявшего в ванной комнате мужчину. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram.
По неназванной причине россиянин не смог покинуть помещение после водных процедур — вероятно, он упал. После этого он пролежал в ванной пять дней, после чего горожанина передали врачам.
По информации издания, за проведенное в ванной время тело мужчины затекло, у него появились пролежни. Других сведений о его состоянии после спасения не приводится.
Ранее в Алтайском крае был привлечен к ответственности мужчина, угрожавший жене из-за лишнего веса. Кроме того, россиянина не устроила неспособность спутницы родить ему десятого ребенка. Знакомые семьи рассказали, что супруги состоят «в какой-то секте».