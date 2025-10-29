Мир
20:57, 29 октября 2025Мир

В Бразилии раскрыли число погибших в результате операции против наркоторговцев

Власти Рио-де-Жанейро заявили о 132 погибших в результате операции против банд
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aline Massuca / Reuters

Власти штата Рио-де-Жанейро подтвердили информацию о 132 погибших в результате крупной полицейской операции против банд наркоторговцев. Об этом сообщает портал G1.

Как утверждается, их тела были перемещены на одну из площадей для процедуры опознания их родственниками. При этом в полиции заявили, что невиновными гражданскими лицами среди погибших являются 4 человека, попавших под перекрестный огонь во время проведения операции.

28 октября бразильская полиция провела масштабную операцию против одной из старейших и наиболее жестоких банд Бразилии «Красная команда» (Comando Vermelho), под контролем которой находится несколько районов Рио-де-Жанейро. Сообщалось, что в штурма фавел было задействовано 32 бронемашины, два вертолета и несколько БПЛА.

В ответ преступники выстроили баррикады, заблокировав ряд ключевых автомагистралей города, и открыли огонь по представителям полиции.

