Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:32, 29 октября 2025Мир

В Кремле поприветствовали одну идею Трампа

Песков: Кремль приветствует попытки решить конфликт на Корейском полуострове
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Кремль приветствует попытки решить конфликт на Корейском полуострове, в том числе которые предлагает президент США Дональд Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы готовы приветствовать любые шаги в этом направлении», — сказал официальный представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал слова Трампа — тот заявил президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну, что будет работать над урегулированием напряженности на полуострове. Он также подчеркнул, что хочет провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа сомневается в реалистичности встречи с Ким Чен Ыном. Сейчас хозяин Белого дома находится в южнокорейском городе Кёнджу.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Варшава сообщила о перехвате российского самолета-разведчика. Он летел над Балтикой и не нарушал воздушное пространство Польши

    На Украине признали значительное продвижение российских сил у Красноармейска

    В ВСУ заявили о прорыве российских войск в Димитров и передумали

    В НАТО прокомментировали сокращение военного присутствия США в Румынии

    Страна НАТО заявила о военной лихорадке в Европе

    Россиянам дали совет по подготовке квартиры к суточной аренде

    На стеле Красноармейска заметили российский флаг

    Матвиенко поздравила с днем рождения «работающую с утра до ночи» Набиуллину

    Набиуллина подсчитала россиян с самозапретом на кредиты

    План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости