Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:09, 19 октября 2025Мир

В США рассказали о сомнениях в администрации Трампа насчет встречи с Ким Чен Ыном

CNN: В администрации Трампа сомневаются, что встреча с Ким Чен Ыном состоится
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото: KCNA / Reuters

В американской администрации сомневаются, что встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоится. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

«Чиновники администрации Трампа в частном порядке обсуждают организацию встречи между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, когда Трамп посетит Азию в следующем месяце», — отметил собеседник телеканала.

При этом на текущий момент многие сомневаются в том, что встреча политиков в итоге состоится.

Также отмечается, что никакие логистические вопросы по этой встрече пока серьезным образом не обсуждались. Между Вашингтоном и Пхеньяном не было никаких коммуникаций.

Ранее на этой неделе стало известно, что Дональд Трамп может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кёнджу в конце октября.

До этого сам Дональд Трамп заявлял, что готов к переговорам с главой КНДР без предварительных условий. Во время своего первого президентского срока Трамп провел три исторических саммита с Ким Чен Ыном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто озвученное Путиным в разговоре с Трампом требование к Украине

    Президент Колумбии призвал Трампа к ответу после уничтожения военными США лодки

    Актер Шварценеггер предложил план по сохранению демократии в США

    Российский снайпер прикрыл своего сына во время боев за Курахово

    Стало известно о смерти бас-гитариста Limp Bizkit

    Кнайсль заявила об утрате нейтралитета Швейцарией и Австрией

    Тело умершего на Эльбрусе гражданина Коста-Рики эвакуировали

    Два российских аэропорта огранчилили полеты

    Во Франции уточнили условия отбывания наказания Саркози

    Российский аэропорт ограничил работу на фоне угрозы атаки БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости