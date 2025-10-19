В США рассказали о сомнениях в администрации Трампа насчет встречи с Ким Чен Ыном

В американской администрации сомневаются, что встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоится. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

«Чиновники администрации Трампа в частном порядке обсуждают организацию встречи между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, когда Трамп посетит Азию в следующем месяце», — отметил собеседник телеканала.

При этом на текущий момент многие сомневаются в том, что встреча политиков в итоге состоится.

Также отмечается, что никакие логистические вопросы по этой встрече пока серьезным образом не обсуждались. Между Вашингтоном и Пхеньяном не было никаких коммуникаций.

Ранее на этой неделе стало известно, что Дональд Трамп может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кёнджу в конце октября.

До этого сам Дональд Трамп заявлял, что готов к переговорам с главой КНДР без предварительных условий. Во время своего первого президентского срока Трамп провел три исторических саммита с Ким Чен Ыном.