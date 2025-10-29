Власти Черногории раскрыли подробности о решении ввести визы для россиян

Dan: Черногория пока не планирует вводить визовой режим для россиян

Министерство иностранных дел (МИД) Черногории раскрыло подробности о введении визового режима для россиян. Об этом сообщает издание Dan.

По данным источника, власти республики пока не планируют вводить визы для российских путешественников. В МИД сообщили, что на данном этапе решение не принято, а любые изменения будут внедряться постепенно в соответствии с европейскими стандартами.

Ранее президент страны Яков Милатович анонсировал введение виз для российских туристов на встрече с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе. Таким образом Черногория готовится к вступлению в Евросоюз. При этом страна также будет вынуждена ввести визы для жителей Турции, Китая, Белоруссии и Азербайджана.