Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:36, 29 октября 2025Путешествия

Власти Черногории раскрыли подробности о решении ввести визы для россиян

Dan: Черногория пока не планирует вводить визовой режим для россиян
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)
СюжетВизы в Европу:

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Черногории раскрыло подробности о введении визового режима для россиян. Об этом сообщает издание Dan.

По данным источника, власти республики пока не планируют вводить визы для российских путешественников. В МИД сообщили, что на данном этапе решение не принято, а любые изменения будут внедряться постепенно в соответствии с европейскими стандартами.

Ранее президент страны Яков Милатович анонсировал введение виз для российских туристов на встрече с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе. Таким образом Черногория готовится к вступлению в Евросоюз. При этом страна также будет вынуждена ввести визы для жителей Турции, Китая, Белоруссии и Азербайджана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия готова показать миру окружение ВСУ в Купянске и Красноармейске. Путин предложил приостановить там бои ради приезда СМИ

    Технологии «Буревестника» применили в космических программах

    Россиянам назвали необходимые в холодное время года продукты

    Япония отказала Трампу в вопросе о российском газе

    На российском кладбище разгромили могилы участников СВО

    Москвичам рассказали о последних теплых днях

    Московских пенсионеров научат блогерству

    Сбивший насмерть детей в российском городе военный арестован

    Вице-президент США оценил смену гардероба Зеленского

    В России раскрыли последствие блокировки звонков в WhatsApp

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости