15:08, 17 октября 2025Путешествия

Власти Черногории решили бороться с «российским влиянием» с помощью виз

Президент Черногории Милатович анонсировал введение виз для россиян
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Президент Черногории Яков Милатович анонсировал введение виз для российских туристов на встрече с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе. Об этом сообщает портал «Балканист».

С помощью ограничения въезда власти Черногории решили бороться с «российским влиянием», так как оно может навредить процессу вступления страны в Европейский союз (ЕС). При этом президент отметил, что государство зависит от российских путешественников и инвестиций. «Мы пытаемся отсрочить введение виз настолько, насколько это возможно, чтобы поддержать наш туристический сектор. Однако Черногория очень скоро приведет свой визовый режим в соответствие с ЕС», — сообщил Милатович.

Материалы по теме:
«Уровень жизни в России выше». Что удивляет россиян, которые пожили за границей и вернулись на родину?
«Уровень жизни в России выше». Что удивляет россиян, которые пожили за границей и вернулись на родину?
30 июля 2025
30 июля 2025
Правила въезда в Черногорию для россиян. Нужна ли виза в 2025 году?
Правила въезда в Черногорию для россиян. Нужна ли виза в 2025 году?
15 сентября 2025
15 сентября 2025

На данный момент россияне могут посещать страну Балканского полуострова без виз и оставаться в ней в течение 30 дней. Точные даты введения визового режима с Россией не названы.

Ранее стало известно, что новый визовый центр популярной страны Азии откроют в России. Такое решение было принято на фоне рекордного турпотока.

