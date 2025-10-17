Власти Черногории решили бороться с «российским влиянием» с помощью виз

Президент Черногории Милатович анонсировал введение виз для россиян

Президент Черногории Яков Милатович анонсировал введение виз для российских туристов на встрече с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе. Об этом сообщает портал «Балканист».

С помощью ограничения въезда власти Черногории решили бороться с «российским влиянием», так как оно может навредить процессу вступления страны в Европейский союз (ЕС). При этом президент отметил, что государство зависит от российских путешественников и инвестиций. «Мы пытаемся отсрочить введение виз настолько, насколько это возможно, чтобы поддержать наш туристический сектор. Однако Черногория очень скоро приведет свой визовый режим в соответствие с ЕС», — сообщил Милатович.

На данный момент россияне могут посещать страну Балканского полуострова без виз и оставаться в ней в течение 30 дней. Точные даты введения визового режима с Россией не названы.

