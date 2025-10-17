Новый визовый центр популярной страны Азии откроют в России на фоне рекордного турпотока

Япония откроет новый визовый центр в России

Новый визовый центр Японии откроется в России на фоне рекордного турпотока соотечественников в эту популярную страну Азии. Об этом сообщает Telegram-канал Travel News со ссылкой на тендер японского посольства.

В рамках тендера страна выберет оператора, который в будущем будет заниматься выдачей виз россиянам. Визовый центр начнет работу 9 января и продолжит до 31 марта 2026 года. Не уточняется, в каком городе он появится.

В настоящее время документы на визу Японии принимают в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске.

Ранее сообщалось, что за первые 9 месяцев 2025 года российские туристы посетили Японию 129 тысяч раз, побив исторический рекорд по поездкам в эту азиатскую страну. Специалисты подчеркнули, что в 2019 году за 12 месяцев прямыми рейсами Японию посетили 120 тысяч россиян.