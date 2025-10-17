Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:15, 17 октября 2025Путешествия

Новый визовый центр популярной страны Азии откроют в России на фоне рекордного турпотока

Япония откроет новый визовый центр в России
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Новый визовый центр Японии откроется в России на фоне рекордного турпотока соотечественников в эту популярную страну Азии. Об этом сообщает Telegram-канал Travel News со ссылкой на тендер японского посольства.

В рамках тендера страна выберет оператора, который в будущем будет заниматься выдачей виз россиянам. Визовый центр начнет работу 9 января и продолжит до 31 марта 2026 года. Не уточняется, в каком городе он появится.

В настоящее время документы на визу Японии принимают в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске.

Ранее сообщалось, что за первые 9 месяцев 2025 года российские туристы посетили Японию 129 тысяч раз, побив исторический рекорд по поездкам в эту азиатскую страну. Специалисты подчеркнули, что в 2019 году за 12 месяцев прямыми рейсами Японию посетили 120 тысяч россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия передала США досье об убийстве Кеннеди. Что это за документы и при чем здесь переговоры Москвы и Вашингтона?

    Версию о бесследном исчезновении российской семьи в тайге раскритиковали

    Резко обвалилась торговля России с одной из стран Евросоюза

    Бездыханную российскую туристку нашли в отеле в Турции

    Офисы российских компаний призвали окроплять святой водой с одной целью

    Выявлен неочевидный эффект «Оземпика» на работу мозга

    Последствия торговой войны США и Китая для мировой экономики оценили

    Армия России смогла продвинуться в Волчанске

    Орбан рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

    В Кремле ответили на вопрос о снижении угрозы поставки Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости