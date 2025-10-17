Российские туристы побили исторический рекорд по поездкам в Японию

АТОР: За первые 9 месяцев 2025 года россияне посетили Японию 129 тысяч раз

За первые 9 месяцев 2025 года российские туристы посетили Японию 129 тысяч раз, побив исторический рекорд по поездкам в эту азиатскую страну. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Специалисты подчеркнули, что в 2019 году за 12 месяцев с прямыми рейсами Японию посетили 120 тысяч россиян. До 2025-го этот показатель оставался рекордным. Туроператоры объясняют такой рост интереса к стране Азии появлением новых дешевых авиабилетов и отменой виз в Китай: россияне комбинируют поездки, посещая оба направления сразу.

«Ориентировочная стоимость тура в Японию с перелетом на сезон сакуры 2026 года начинается от 210-250 тысяч рублей на человека при размещении в отелях категории 2-3 звезды. Стоимость программ на 7-8 дней без перелета стартует от 110-120 тысяч рублей на человека», — указывают эксперты.

