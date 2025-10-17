Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:34, 17 октября 2025Путешествия

Российские туристы побили исторический рекорд по поездкам в Японию

АТОР: За первые 9 месяцев 2025 года россияне посетили Японию 129 тысяч раз
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
СюжетВизы в Европу:

Фото: Guitar photographer / Shutterstock / Fotodom

За первые 9 месяцев 2025 года российские туристы посетили Японию 129 тысяч раз, побив исторический рекорд по поездкам в эту азиатскую страну. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Специалисты подчеркнули, что в 2019 году за 12 месяцев с прямыми рейсами Японию посетили 120 тысяч россиян. До 2025-го этот показатель оставался рекордным. Туроператоры объясняют такой рост интереса к стране Азии появлением новых дешевых авиабилетов и отменой виз в Китай: россияне комбинируют поездки, посещая оба направления сразу.

«Ориентировочная стоимость тура в Японию с перелетом на сезон сакуры 2026 года начинается от 210-250 тысяч рублей на человека при размещении в отелях категории 2-3 звезды. Стоимость программ на 7-8 дней без перелета стартует от 110-120 тысяч рублей на человека», — указывают эксперты.

Ранее российская тревел-блогерша Анна Гекдемир побывала в Японии и рассказала, что ее впечатлило и огорчило в первый день поездки. Автор публикации начала свое путешествие с посещения префектуры Осака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в российской воинской части

    Мигранты с детьми сбежали в российскую тайгу по одной причине

    Энергетики и газировки стали самыми популярными товарами у российских студентов

    Мать проглотившего химию из детского набора мальчика раскрыла последствия спустя два года

    В США подобрали Украине дальнобойное оружие вместо Tomahawk

    Поздний завтрак оказался вреден для здоровья

    На Западе раскритиковали обращение Мерца к Путину

    Россиянам стали чаще отказывать в выдаче одного вида кредитов

    Российский фондовый рынок взлетел

    Путин после разговора с Трампом собрал членов Совета безопасности в Кремле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости