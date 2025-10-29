Во Франции выступили против нового плана помощи Украине

Дюпон-Эньян: План ЕК по Украине подорвет бюджетный суверенитет Франции

План Европейской комиссии (ЕК) по созданию совместного долга для помощи Украине подорвет бюджетный суверенитет Франции. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X.

«Как я и предсказывал еще в 2022 году, конфликт на Украине стал предлогом для необратимой федерализации Европейского союза под эгидой неизбираемой Комиссии, подчиняющейся финансовым лобби. Создание общеевропейского долга для финансовой поддержки Украины окончательно уничтожит наш бюджетный суверенитет», — написал политик.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) может предложить странам-членам привлечь десятки миллиардов евро в виде совместного долга в рамках «плана Б» для поддержания Украины на плаву. Отмечается, что новые решения разрабатываются после того, как Бельгия сорвала планы использования замороженных российских активов в качестве финансовой поддержки для Киева.