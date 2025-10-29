Силовые структуры
15:15, 29 октября 2025Силовые структуры

Вскрылись подробности о состоянии сбившего насмерть детей в российском городе военного

Е1: В крови водителя, сбившего двух девочек в Ревде, были наркотики и алкоголь
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга»

В крови сбившего насмерть двух девочек в Ревде 37-летнего лихача, были обнаружены наркотики и алкоголь. Об этом сообщает Е1.ru в своем Telegram-канале.

По данным канала, во время заседания он с трудом общался. Он рассказал, что все время жил с семьей, а съехал от них только недавно в съемное жилье, чтобы не ругаться с женой. Кроме того, когда его спросили, не хочет ли он извиниться перед потерпевшими, мужчина в ответ попросил прощения.

28 октября его отправили в СИЗО.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Его супруга рассказала, что он — военнослужащий.

