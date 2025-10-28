Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:41, 28 октября 2025Силовые структуры

Пьяный военный в неадекватном состоянии сбил девочек на тротуаре в российском городе

МВД: В Ревде пьяного водителя, сбившего двух девочек, поместили в ИВС
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Пьяный лихач, который в неадекватном состоянии сбил детей на тротуаре в Ревде, помещен под стражу в камеру изолятора временного содержания (ИВС). Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления МВД России Валерий Горелых.

Мужчина задержан после совершения преступления, безнаказанным он не останется, отметил он. В крови задержанного установлено высокое содержание алкоголя — 0,753 мг/л.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер после долгой борьбы с раком. Что он сказал в последнем обращении?

    В Москве появится уникальный комплекс. Чем он удивит покупателей?

    Реклама

    Внешность Виктории Бекхэм на прогулке раскритиковали в сети

    Директора школы уволили после скандала с разделяющими детей табличками в столовой

    Пьяный военный в неадекватном состоянии сбил девочек на тротуаре в российском городе

    Раскрывший секретные фронтовые карты командир ВСУ потребовал извинений

    Невзоров пожаловался на русскую эмиграцию

    Россиянам раскрыли способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки

    Уголовник наказал россиянку за отказ познакомиться

    В Москве женщина превратила квартиру в свалку и приют для кошек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости