Пьяный военный в неадекватном состоянии сбил девочек на тротуаре в российском городе

МВД: В Ревде пьяного водителя, сбившего двух девочек, поместили в ИВС

Пьяный лихач, который в неадекватном состоянии сбил детей на тротуаре в Ревде, помещен под стражу в камеру изолятора временного содержания (ИВС). Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления МВД России Валерий Горелых.

Мужчина задержан после совершения преступления, безнаказанным он не останется, отметил он. В крови задержанного установлено высокое содержание алкоголя — 0,753 мг/л.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.