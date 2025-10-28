Раскрыты подробности о состоянии выжившей после наезда пьяного водителя на Урале школьницы

Пострадавшую в ДТП в Ревде перевели в больницу в Екатеринбурге

Школьницу, выжившую после наезда пьяного водителя в Ревде, перевели в больницу в Екатеринбурге. Подробности о состоянии пострадавшей в ДТП девочки раскрыли в Министерстве здравоохранения региона.

Изначально ребенка доставили в больницу в сознании с множественными переломами костей обеих ног и ушибом головного мозга средней тяжести, проявлениями шока. Впоследствии ей провели операцию, которой предшествовала дистанционная консультация специалистов из Москвы.

Школьнице, в частности, проводили интенсивную терапию, искусственную вентиляцию легких для поддержания дыхания и переливание крови. Сейчас она находится под круглосуточным наблюдением врачей. По данным Минздрава, состояние девочки остается стабильно тяжелым.

Ранее сообщалось, что нетрезвый автомобилист на Урале сбил трех школьниц, стоявших на тротуаре у светофора. Двух сестер в возрасте семи и девяти лет спасти не удалось, их подругу в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

