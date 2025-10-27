Россия
В Свердловской области автомобиль сбил двух детей на тротуаре

На Урале автомобиль насмерть сбил двоих детей и врезался в здание
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Свердловской области двое детей погибли при выезде машины на тротуар. Об этом проинформировали в региональной Госавтоинспекции.

Как уточняется, 37-летний водитель Lada не справился с управлением и наехал на трех девочек. Они ждали светофор на тротуаре. Два ребенка погибли до приезда скорой помощи.

«Третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь», — сказано в сообщении.

Личности детей уточняются сотрудниками правоохранительных органов. После наезда на пешеходов автомобиль въехал в здание. Причины аварии на месте выясняются.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал ТАСС, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. В свою очередь, МВД установило личность водителя. Это ранее не судимый уроженец Ревды 1988 года рождения.

Также стало известно о возбуждении уголовного дела по факту ДТП в Ревде Свердловской области. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ. Наказание за совершение этого преступления (ч. 6 ст. 264 УК РФ) предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Дагестане мужчина и его шестилетний сын пострадали в результате ДТП. Авария произошла на трассе АстраханьМахачкала. Два отечественных авто столкнулись лоб в лоб.

