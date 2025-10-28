Россия
Появились подробности о сбитых насмерть у светофора российских школьницах

Сбитым насмерть у светофора в Ревде школьницам было семь и девять лет
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ревде Свердловской области пьяный мужчина на автомобиле насмерть сбил двух школьниц, стоявших у светофора. Им было семь и девять лет. Такие подробности появились у портала Е1.ru.

По данным российского издания, третью учащуюся в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. За ее жизнь начали бороться врачи.

На месте, где случилась трагедия, местные жители организовали стихийный мемориал. Туда они несут цветы и игрушки.

Как отметил один из горожан, окровавленные вещи девочек остались на месте аварии.

До этого стало известно, что 37-летний водитель Lada не справился с управлением и наехал на трех девочек.

По факту случившегося в Ревде было возбуждено уголовное дело.

Еще раньше в Дагестане мужчина и его шестилетний сын пострадали в результате ДТП.

