Взятие Купянска назвали тяжелейшим ударом для Украины

Военный эксперт Джерелиевский назвал взятие Купянска тяжелейшим ударом для ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие Купянска и Волчанска армией России станет тяжелейшим ударом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский в комментарии aif.ru.

«Купянск и Волчанск в Харьковской области неприятель превратил в так называемые "фортеции" (...). Освободив эти города, Российская армия будет динамичнее продвигаться вперед. По сути, открывается путь на Харьков», — пояснил эксперт.

Помимо этого, по его словам, взятие населенных пунктов откроет для Российской армии возможность продвижения на юго-восток с последующим охватом славянско-краматорской агломерации с севера.

Ранее военный эксперт Алексей Живов рассказал, что Вооруженные силы России планируют освободить в 2025 году города Купянск и Красноармейск (украинское название — Покровск) без их тотального разрушения.

