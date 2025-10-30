Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:34, 30 октября 2025Культура

19-летняя невеста Лепса высказалась о будущей свадьбе с артистом

19-летняя невеста Лепса Киба заявила, что свадьба с артистом на горизонте
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

19-летняя возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба высказалась о будущей свадьбе с народным артистом России. Ее цитирует Telegram-канала Super.ru.

Девушка иронично заявила, что торжество на горизонте — отдаляется по мере приближения. Киба также опубликовала фото с певцом, которого до этого не было в сети.

Ранее Аврора Киба ответила на обвинения в том, что увела Григория Лепса из семьи и стала причиной его развода с Анной Шаплыковой. Невеста Лепса подчеркнула, что ее появление в жизни певца случилось спустя два года после его развода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский генерал заговорил о неизбежной войне после приказа Трампа

    Российские «Пираньи-20» запустили в серию

    Популярная модель вышла в свет в прозрачном корсете

    Санкции США не сказались на отгрузке российской нефти

    Появились новые подробности боев с попавшими в окружение в районе Купянска солдатами ВСУ

    Российский посол раскрыл результаты обращения Мелании Трамп к Путину

    Швейцария ввела связанные с «Северными потоками» санкции

    Армия России взяла еще один населенный пункт в Запорожской области

    Площадь снежного покрова в России оценили

    На Украине по просьбе ЕС отказались лишать защиты русский язык

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости