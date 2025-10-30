19-летняя невеста Лепса высказалась о будущей свадьбе с артистом

19-летняя невеста Лепса Киба заявила, что свадьба с артистом на горизонте

19-летняя возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба высказалась о будущей свадьбе с народным артистом России. Ее цитирует Telegram-канала Super.ru.

Девушка иронично заявила, что торжество на горизонте — отдаляется по мере приближения. Киба также опубликовала фото с певцом, которого до этого не было в сети.

Ранее Аврора Киба ответила на обвинения в том, что увела Григория Лепса из семьи и стала причиной его развода с Анной Шаплыковой. Невеста Лепса подчеркнула, что ее появление в жизни певца случилось спустя два года после его развода.