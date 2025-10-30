Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:19, 30 октября 2025Интернет и СМИ

Гоблин устыдился за некоторых сдающих квартиры россиян

Блогер Пучков заявил, что ему стыдно за дискриминацию в объявлениях о квартирах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: «Дмитрий Goblin Пучков» / VK

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков заявил, что испытывает стыд за одну категорию россиян. Об этом он высказался в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Гоблин заявил, что негативно относится к пометкам в объявлениях о сдаче квартиры, в которых арендодатели выражают свои предпочтения к национальности или вероисповеданию будущих съемщиков. «Это та же самая дискриминация — "только для мусульман". Что еще у тебя "только для мусульман?" (...) Настолько бестолково это все. За людей стыдно становится», — посетовал Пучков.

Блогер добавил, что владелец квартиры может отказать арендатору, если во время личной встречи поймет, что тот неадекватен. «Если ты немытый, нестриженый, у тебя три серьги в носу, пять в ухе, синие волосы и безумный взгляд, ну, наверно, тебя, наркомана, сюда не пустят», — заявил переводчик.

Ранее Гоблин рассказал, как сильно отравился покупным бутербродом. По словам блогера, он «чуть не подох».

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев после слов Путина пригрозил желающим попасть в Купянск и Красноармейск журналистам

    Оценены шансы Неймара забить мяч на чемпионате мира-2026

    Популярная среди россиян Bluetooth-колонка загорелась во время работы

    Москвичам назвали время прихода ощутимого снега

    ООН прокомментировала заявления Трампа о ядерных испытаниях

    Владельцам собак назвали действительно необходимые вещи для питомца

    Советский танк Победы «зацепили» в горах Крыма

    Жителей Подмосковья призвали к решительным действиям

    Почетный президент РФС сделал выбор между Пеле и Марадоной

    Самая красивая девушка России рассказала о подготовке к поездке на «Мисс Вселенная»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости