Гоблин съел бутерброд и «чуть не подох»

Блогер Пучков заявил, что сильно отравился бутербродом из магазина
Мария Большакова
Кадр: Дмитрий Goblin Пучков / VK

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал, что сильно отравился готовым блюдом из магазина. Подробности он раскрыл в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Не так давно, месяца два-три назад, я один бутерброд съел в дорогом магазине, без дураков в дорогом. Вот чуть не подох в итоге, ну мне так показалось, естественно. Настолько серьезное отравление», — пожаловался Пучков.

По его мнению, в России должны строже следить за тем, чтобы магазины, в которых продается готовая еда, а также рестораны и кафе соблюдали санитарные нормы. Блогер также заявил, что надзорные органы должны устраивать внезапные проверки в таких заведениях.

Ранее Гоблин порассуждал о возможных визитах в Европу. Переводчик отметил, что не поедет в западные страны из соображений безопасности. Он добавил, что скорее посетит Китай или Северную Корею.

    Все новости