Гоблин оценил возможность съездить в Европу

Блогер Пучков заявил, что не планирует ездить в Европу из-за санкций
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что не планирует путешествовать в Европу. Возможность отправиться в европейские страны он оценил в эфире радио Sputnik, запись доступна во «ВКонтакте».

Пучков напомнил, что находится под санкциями Евросоюза, поэтому не планирует ехать туда из соображений безопасности. «Вот в коммунистический Китай, в коммунистическую Корею могу съездить. Там безопасно, а у этих... Нет, никакой Европы больше не надо», — подчеркнул блогер.

Ранее Гоблин призвал Россию перенять опыт США в миграционной политике. Блогер положительно оценил систему рабочих виз в Америке.

Перед этим Пучков заявил о желании украинских властей расправиться с ним. Так блогер прокомментировал новость о том, что суд украинского города Винницы заочно приговорил его к десяти годам тюрьмы.

