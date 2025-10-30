Госдума поддержала проект об отработках для студентов-медиков

Госдума во втором чтении поддержала проект об отработках для студентов-медиков

Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект об отработках для студентов-медиков. Об этом сообщает «ДумаТВ».

Согласно документу, будущие медики и фармацевты, проходящие обучение за счет государства, будут обязаны заключать договоры с конкретными заказчиками, среди которых могут быть медицинские организации или госведомства.

Инициативу изначально планировалось распространить на все бюджетные места в медицинских вузах, однако во втором чтении законопроект приняли с поправками, согласно которым обязательная отработка коснется только выпускников ординатуры.

Ранее врачи в России заявили о рисках целевого обучения для студентов-бюджетников. К негативным последствиям респонденты отнесли нарушение конституционных прав, а также работу «для галочки», при которой не будет оказываться качественная помощь.