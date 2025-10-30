Мединский поддержал возвращение на карте городам Украины русских названий

Помощник президента России Владимир Мединский поддержал возвращение городам на Украине русских названий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Правильно, что на карты возвращаются исторические, русские названия. Отныне по нормам русского языка никакого Днепра/Днипро, а Днепропетровск, никакого Кропивницкого, а Елизаветград», — написал он.

Мединский также напомнил, что в 2015 году три четвертых жителей Кировограда высказались за название Елизаветград, это решение утвердила городская дума. Однако Верховная рада отменила результаты референдума, после чего населенный пункт назвали Кропивницкий.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что Киев продолжает варварскую политику декоммунизации в Николаеве. По его словам, своих названий лишились улицы, названные в честь художника Карла Брюллова, писателя Антона Чехова, поэта Николая Некрасова, хирурга Николая Пирогова, ученого Константина Циолковского.