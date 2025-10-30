Интернет и СМИ
Мошенники начали использовать дистанционный обыск для обмана россиян

МВД: Аферисты под предлогом проверки подлинности купюр выманивают деньги
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Киберпреступники якобы в ходе проведения дистанционного обыска крадут деньги граждан, обосновывая это проверкой подлинности купюр. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале.

Как пояснили в ведомстве, теперь мошенники забирают наличные россиян не только под предлогом «декларированием средств». Преступные действия совершаются якобы по поручению правоохранительных органов.

В Управлении обратили внимание на то, что законодательство не ввело понятия «дистанционный обыск», а изъятие наличных денежных средств осуществляется только при личном участии следователя, понятых и оформлении официальных бумаг. Кроме того, купюры должны быть упакованы надлежащим образом, но никак не спрятаны «в книжки», а тем более переданы курьеру.

Любой подобный звонок говорит о том, что на связи — аферисты. Злоумышленники таким образом играют на страхе людей потерять свои деньги, добавили в полиции. В случае, если вы слышите слова «декларирование средств», «проверка купюр» или «дистанционный обыск» — просто заканчивайте разговор и сообщайте о звонке стражам порядка.

Ранее сообщалось, что учительница из Новосибирска приняла мошенников за сотрудников ФСБ и отдала им квартиру. Женщину настолько ввели в заблуждение, что отговорить от подозрительной сделки ее не смогли уговорить ни риелторы, ни служащие МФЦ.

