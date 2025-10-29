В российском городе учительница получила звонок из «спецслужб» и потеряла квартиру

Новосибирская учительница приняла мошенников за ФСБ и отдала им квартиру

В Новосибирске учительница, поверив, что помогает раскрыть преступную схему, стала жертвой мошенников. Об этом сообщает телеканал «Прецедент».

По телефону аферист представился сотрудником ФСБ и предупредил, что общение ведется по федеральному каналу связи. Он заявил женщине, что ее квартирой завладели мошенники: якобы они выставили объект на продажу. Спасти недвижимость, по его словам, можно, если продать ее самостоятельно, а выручку передать спецслужбам. Квартиру махинаторы обещали вернуть, аннулировав сделку спустя несколько дней. Россиянка согласилась — разубедить пострадавшую не смогли ни риелторы, ни служащие МФЦ. Когда подошел срок возвращать жилплощадь, злоумышленники перестали выходить на связь. Осознав, что случилось, учительница обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее с мошенниками столкнулся житель Нижнего Новгорода. Решив приобрести жилье в столице, он стал участником торгов. Однако присужденная победа в аукционе оказалась ловушкой аферистов.