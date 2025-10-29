Россиянин захотел купить квартиру в Москве и лишился миллионов

Нижегородец потерял 4,2 млн рублей, пытаясь купить на торгах квартиру в Москве

44-летний житель Нижнего Новгорода вознамерился купить столичное жилье и стал жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Будучи финансовым директором, нижегородец решил приобрести квартиру на торгах. Вскоре после того, как пострадавший отправил заявку на участие, ему на электронную почту пришло письмо от неизвестного адресата. В письме говорилось, что нижегородец признан победителем аукциона. Для того чтобы забрать обещанный лот, россиянину необходимо было перевести 4,2 миллиона. Указанные в письме реквизиты принадлежали аферистам. Ничего не заподозрив, мужчина перевел деньги. Правда вскрылась только после того, как он обратился лично к организаторам аукциона. Нижегородец подал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело.

