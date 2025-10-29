Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:29, 29 октября 2025Экономика

Россиянин захотел купить квартиру в Москве и лишился миллионов

Нижегородец потерял 4,2 млн рублей, пытаясь купить на торгах квартиру в Москве
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

44-летний житель Нижнего Новгорода вознамерился купить столичное жилье и стал жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Будучи финансовым директором, нижегородец решил приобрести квартиру на торгах. Вскоре после того, как пострадавший отправил заявку на участие, ему на электронную почту пришло письмо от неизвестного адресата. В письме говорилось, что нижегородец признан победителем аукциона. Для того чтобы забрать обещанный лот, россиянину необходимо было перевести 4,2 миллиона. Указанные в письме реквизиты принадлежали аферистам. Ничего не заподозрив, мужчина перевел деньги. Правда вскрылась только после того, как он обратился лично к организаторам аукциона. Нижегородец подал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее уговорам мошенникам поддалась пожилая жительница Омска. Под воздействием махинаторов она продала единственное жилье и заложила драгоценности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали угрозы министра обороны Бельгии «стереть Москву с карты мира»

    Назван идеальный женский формат для занятий спортом

    Сенаторы США выдвинули Трампу требование из-за частичного сноса Белого дома

    Подозреваемые в ограблении Лувра частично признали вину

    Рейтинг Трампа установил антирекорд

    Россиянин захотел купить квартиру в Москве и лишился миллионов

    Родственники украинских военных вышли на митинг в Киеве

    Депутат Рады высмеял одну угрозу Зеленского

    Зеленский назвал самое сложное направление в зоне конфликта

    Медведев рассказал о российском оружии «Судного дня»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости