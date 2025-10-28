Экономика
18:23, 28 октября 2025Экономика

Россиянка потеряла квартиру и заложила драгоценности после звонка «коммунальщиков»

Жительница Омска захотела поменять электросчетчик и потеряла единственное жилье
Виктория Клабукова

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

71-летняя жительница Омска потеряла единственное жилье и заложила драгоценности, попавшись на удочку мошенников. Обманную схему раскрывает пресс-служба регионального управления МВД.

Первым звеном в мошеннической цепочке был звонок от «коммунальщиков». Пенсионерку проинформировали о необходимости заменить электросчетчик и попросили ее продиктовать код из СМС — якобы для загрузки приложения учета электроэнергии. После разговора женщине пришло сообщение, в котором говорилось о произведенной передаче данных. Также там был указан номер телефона, позвонив по которому, можно предотвратить утечку сведений.

Позвонив по указанному номеру, женщина запустила второй этап мошеннической схемы. С омичкой поочередно поговорили сотрудники «Роскомнадзора», «Росфинмониторинга» и ФСБ. В итоге под предлогом помощи следствию они убедили россиянку продать собственную квартиру. Сделку они обещали признать недействительной. В результате пенсионерка продала жилплощадь за 2,6 миллиона рублей, а выручку перевела на реквизиты злоумышленников. Затем с горожанки потребовали еще полмиллиона — этот транш аферисты объяснили возвратом страховой суммы. Такой суммы у женщины не оказалось, и она заняла деньги у знакомых. Когда трансакция, как заявили преступники, не прошла, пенсионерка заложила в ломбард золотые украшения. Там доверчивую омичку нашли сыновья и обратились в полицию.

Ранее на уловку мошенников попался 20-летний житель Уссурийска. Кодом из СМС он поделился с подставной сотрудницей почты. Под давлением махинаторов молодой человек лишился квартиры стоимостью 3,4 миллиона рублей.

