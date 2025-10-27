20-летний россиянин произнес код «сотруднику почты» и лишился квартиры

20-летний житель Уссурийска поверил мошенникам и лишился квартиры

20-летний житель Уссурийска стал жертвой мошенников. Он поверил, что говорит с сотрудником почты, пишет «Комсомольская правда».

С молодым человеком аферисты связались через мессенджер. В звонке женщина представилась сотрудницей почтового отделения и попросила продиктовать код из СМС якобы для того, чтобы подтвердить отправку посылки. В следующем звонке мошенники уже от имени служащих Центробанка и силовых ведомств заявили россиянину, что, сообщив код, он открыл доступ к своим персональным данным преступникам. К этому времени, по их словам, злоумышленники уже могли подобраться к банковским накоплениям и недвижимости уссурийца.

Собеседники рекомендовали защитить имущество, переведя сбережения на «безопасный счет». Также юношу заставили взять кредит на полмиллиона рублей — эти деньги также ушли на реквизиты мошенников. Кроме того, в целях «безопасности» ему строго рекомендовали продать квартиру. Сделка, как обещалось, будет проведена фиктивно и поможет выявить банду черных риелторов. За жилплощадь россиянин выручил 3,4 миллиона рублей, которые обменял на криптовалюту и таким же образом перевел на «безопасный счет». Спохватившись, уссуриец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее свою квартиру под давлением мошенников продала пенсионерка из Москвы. Выселяться пожилая женщина, однако, отказалась. Сделку признали недействительной, а добросовестные покупатели остались и без денег, и без жилья.