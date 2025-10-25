Экономика
25 октября 2025

Московская пенсионерка отдала квартиру мошенникам и отказалась выселяться

Мария Черкасова

Фото: Robert Kneschkel / Shutterstock / Fotodom  

Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 17 миллионов рублей с продажи двухкомнатной квартиры, но отказалась выселяться из нее. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Одновременно с мошенниками квартиру у женщины хотела купить семья Силевич — они давно планировали переехать из Подмосковья в Москву ради удобства своей дочери-студентки, которой ежедневно приходилось тратить более двух часов на дорогу в университет. Их выбор пал на двухкомнатную квартиру у метро «Юго-Западная», которой владела 71-летняя пенсионерка.

Силевичи тщательно подошли к проверке квартиры и ее владелицы: узнали, что пенсионерка не состоит на учете в психдиспансере и у нарколога, провели юридическую проверку недвижимости и выяснили мотив продажи — она планировала подарить деньги дочери, а остальное оставить себе для комфортной жизни. Все указывало на чистоту сделки. Право собственности было переоформлено на супруга Силевич, а деньги поступили продавцу.

В это время мошенники под видом правоохранителей стали воздействовать на пенсионерку. Риелтор, заподозрив неладное, обратился в полицию. Во время опроса женщина настаивала, что деньги предназначены дочери, но после визита в отделение все сбережения передала мошенникам.

Пенсионерка не пришла на встречу для передачи ключей и подписания документов, а на пороге квартиры семью встретил адвокат с иском о признании сделки недействительной. Сейчас Силевичи живут на съемной квартире, выплачивают долги и судятся за приобретенную «двушку».

Ранее в Челябинске семейная пара, поддавшись уговорам мошенников, лишилась квартиры и машины.

