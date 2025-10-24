Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:10, 24 октября 2025Экономика

В российском городе мошенники оставили семью без машины и квартиры

В Челябинске под давлением мошенников семья продала машину и квартиру
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Челябинске семейная пара лишилась квартиры и машины, поддавшись уговорам мошенников. Обманную схему раскрывает пресс-служба областного управления МВД.

Изначально злоумышленники связались с супругой. В телефонном разговоре они представились сотрудниками ФНС и заявили, что на ее имя подана фиктивная декларация. Для дальнейших действий подставные налоговики попросили женщину продиктовать код из СМС, что она и сделала. В дальнейшем мошенники заявили, что к личным данным жертвы получили доступ преступники. Заимев персональные данные горожанки, по словам аферистов, на нее успели оформить несколько кредитов и готовят сделку по продаже ее недвижимости.

С целью заблокировать сделку злоумышленники посоветовали супругам снять кредитные деньги и распродать имущество. Вырученные от продажи квартиры и машины средства они строго рекомендовали положить на «безопасный счет». Последовав инструкциям мошенников, челябинцы потеряли больше шести миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в России предложили приостановить суды по поводу квартир, проданных под влиянием мошенников. Эксперты считают несправедливым, что по итогу таких разбирательств пострадавшими оказываются добросовестные покупатели — они остаются и без жилья, и без денег.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?

    Венгрия получила новую информацию о саммите Путина и Трампа

    Фермеры пришли в ярость из-за плана Трампа

    В российском городе мошенники оставили семью без машины и квартиры

    Минюст обновил реестр иноагентов

    Купающегося в шторм туриста унесло течением на глазах у жены и детей

    Телеведущий потерял дар речи из-за страшного ДТП в прямом эфире

    Набиуллина отказалась комментировать ситуацию вокруг задержания главы АСВ

    Набиуллина указала на опасность резкого снижения ключевой ставки

    Известные лекарства неожиданно назвали защитниками от болезни Альцгеймера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости