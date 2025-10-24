В российском городе мошенники оставили семью без машины и квартиры

В Челябинске под давлением мошенников семья продала машину и квартиру

В Челябинске семейная пара лишилась квартиры и машины, поддавшись уговорам мошенников. Обманную схему раскрывает пресс-служба областного управления МВД.

Изначально злоумышленники связались с супругой. В телефонном разговоре они представились сотрудниками ФНС и заявили, что на ее имя подана фиктивная декларация. Для дальнейших действий подставные налоговики попросили женщину продиктовать код из СМС, что она и сделала. В дальнейшем мошенники заявили, что к личным данным жертвы получили доступ преступники. Заимев персональные данные горожанки, по словам аферистов, на нее успели оформить несколько кредитов и готовят сделку по продаже ее недвижимости.

С целью заблокировать сделку злоумышленники посоветовали супругам снять кредитные деньги и распродать имущество. Вырученные от продажи квартиры и машины средства они строго рекомендовали положить на «безопасный счет». Последовав инструкциям мошенников, челябинцы потеряли больше шести миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в России предложили приостановить суды по поводу квартир, проданных под влиянием мошенников. Эксперты считают несправедливым, что по итогу таких разбирательств пострадавшими оказываются добросовестные покупатели — они остаются и без жилья, и без денег.