В России предложили остановить суды за квартиры жертв мошенников

Риелтор Мищенко: Нужно приостановить суды по квартирам жертв мошенников

Судебные разбирательства по поводу квартир, проданных под влиянием мошенников, необходимо приостановить. Такое мнение в разговоре с агентством РИА Новости высказала руководитель департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко.

Риелтор видит несправедливыми судебные решения, которые лишают добросовестных покупателей права на купленное жилье из-за доверчивости продавцов. Мищенко предлагает рассматривать дела по другой схеме: в том случае, если оплата была проведена официально и покупатель не замешан в преступлении, то изымать квартиру у него нельзя, поскольку внутреннюю волю продавца он не знает. «Закон не устанавливает, каким образом покупатель должен проверять намерения продавца», — подчеркивает Мищенко. По ее словам, перекладывая на покупателя такую ответственность, власти буквально заставляют его читать чужие мысли, что юридически невозможно.

Потворствуя такой практике, государство создает благоприятную почву для появления новых мошеннических схем, уверена Мищенко. Она предполагает, что недобросовестные продавцы будут хранить деньги у третьих лиц и массово заявлять о мошенничестве. Как минимум риелтор призывает проводить сделку только при участии поручителя либо органов опеки, если продавец относится к уязвимой категории — одинокий пенсионер.

Ранее в Госдуме предложили обязать продавцов жилья предъявлять справку о дееспособности и отсутствии психических заболеваний при заключении сделок.