02:54, 30 октября 2025Россия

Над российским городом раздались взрывы

Shot: Около восьми взрывов прозвучало над Борисоглебском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Около восьми взрывов раздалось над городом Борисоглебск в Воронежской области, жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как утверждают очевидцы, прозвучало 5-8 взрывов над городом. Громкие звуки раздались примерно в 01:30 ночи — сначала на окраине Борисоглебска, а затем в его северной части.

«Была слышна сирена воздушной опасности. Местные утверждают, что видели вспышки в небе», — говорится в публикации.

Ранее Министерство обороны РФ писало, что в период с 15:00 до 21:00 по московскому времени дежурные средства ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Белгородской области, один — над Республикой Крым.

