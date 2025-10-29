Над двумя регионами России сбили украинские беспилотники

Над Крымом и Белгородской областью сбили пять дронов ВСУ за 6 часов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над двумя регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

В период с 15:00 до 21:00 по московскому времени четыре беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области, один — над Республикой Крым.

Ранее стало известно, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) преследовал автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой. Чиновник и водитель успели покинуть машину перед ударом беспилотника. Транспортное средство оказалось уничтожено.