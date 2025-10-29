Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:19, 29 октября 2025Россия

Над двумя регионами России сбили украинские беспилотники

Над Крымом и Белгородской областью сбили пять дронов ВСУ за 6 часов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над двумя регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

В период с 15:00 до 21:00 по московскому времени четыре беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области, один — над Республикой Крым.

Ранее стало известно, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) преследовал автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой. Чиновник и водитель успели покинуть машину перед ударом беспилотника. Транспортное средство оказалось уничтожено.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали угрозы министра обороны Бельгии «стереть Москву с карты мира»

    Отец Маска был впечатлен заявлением Путина

    Над двумя регионами России сбили украинские беспилотники

    Названы впечатлившие отца Илона Маска города России

    Ким Кардашьян нашла необычное применение интимной смазке

    В российском регионе неожиданно исчезло озеро

    Офицер ВСУ прочитал агитационную листовку и приказал солдатам сдаться

    США сняли санкции с Додика

    Найдена разгадка самого известного шифра в мире. Почему он 35 лет не давался даже спецслужбам, хотя решение лежало у всех на виду

    Самая красивая девушка России рассказала об отношении на международном конкурсе красоты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости