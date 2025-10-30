Найден способ решить одну из главных проблем с туалетами в России

«Ъ»: Губернатор Воробьев предложил дополнительно маркировать влажные салфетки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев нашел способ решить одну из главных проблем с туалетами в России. Глава региона предложил дополнительно маркировать влажные салфетки и влажную туалетную бумагу, чтобы сократить число засоров канализации, пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о средствах личной гигиены из нерастворимых материалов на основе синтетических волокон. Воробьев предлагает дополнительно предупреждать пользователей на упаковке, что такую продукцию не стоит смывать в унитаз, а также научить их правильно утилизировать отходы. Это, по мнению главы Подмосковья, должно снизить число засоров, улучшить экологическую обстановку, а также сократить расходы на обслуживание коммунальной инфраструктуры.

Под Москвой в среднем на отдельных локальных очистных сооружениях собирается около 20 тонн мусора в сутки — 80 процентов от этого объема приходится на средства личной гигиены и пищевые отходы, уточняет Воробьев. Именно эти отходы чаще других становятся причинами засоров, наносят ущерб очистному оборудованию и в результате становятся причиной перебоев в подаче коммунальных ресурсов и прочих технологических нарушений.

Крупный производитель влажных салфеток «Авангард» (выпускает бренды Salfeti, Pamperino, Top Gear, House Lux) поддержал инициативу по нанесению дополнительных маркировок. Несмотря на то что влажная туалетная бумага растворяется в воде, выбрасывать ее лучше не в канализацию: распад материала происходит примерно через час после контакта с жидкостью, поэтому сохраняется высокий риск засоров, пояснили в компании.

Однако в Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены считают, что любое изменение упаковки обернется дополнительными затратами для компаний. Решать проблему с засорами в организации предлагают за счет образовательных мероприятий в сфере экологии и ЖКХ.

Ранее в Казани Водоканал пообещал научить местных жителей пользоваться унитазами, после того как мэр города Ильсур Метшин заявил, что горожане спускают туда «что ни попадя».

