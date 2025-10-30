Силовые структуры
10:57, 30 октября 2025Силовые структуры

Побег россиянина от набитого валютой чемодана попал на видео

В Шереметьево таможня задержала россиянина за контрабанду 100 тысяч долларов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В московский аэропорт Шереметьево прилетел россиянин с чемоданом, набитым разной валютой: от индийских рупий до датских крон. На таможне он бросил свой груз и попытался сбежать, однако таможенник оказался быстрее и догнал его. Baza публикует видео побега.

На кадрах видно, как мужчина мчится через зону досмотра аэропорта, за ним бегут сотрудники таможни.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) «Ленте.ру» сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела за контрабанду. Россиянин прибыл в Москву из Стамбула и планировал транзитом вылететь в Казань. При сканировании багажа инспектор заметил на мониторе пачки денег в одном из чемоданов, был установлен его хозяин. Его сняли с рейса, однако он отказался предъявить содержимое багажа и попытался сбежать.

В чемодане были турецкие лиры, азербайджанские манаты, бразильские реалы, датские кроны, индийские рупии, румынские леи, сербские динары и прочая валюта, эквивалент которой превысил 100 тысяч долларов. Задержанному грозит срок до четырех лет лишения свободы. Он уже привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушение таможенных правил. 

Ранее сообщалось, что на Алтае таможенники обнаружили почти тонну санкционного украинского шоколада.

